بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور

تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصر وبرفقة ابوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.
يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.
وأكد رئيس المركز أن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢) وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة وسيتم العمل بها خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية، والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.