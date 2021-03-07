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محافظات

بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور

الأحد 07/مارس/2021 - 11:08 م
الصرف الصحى بجنوب
الصرف الصحى بجنوب الأقصر
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شمس يونس
تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصر وبرفقة ابوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.


يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة. 


وأكد رئيس المركز أن مجلس قروى توماس يوجد به ثلاث محطات رفع للصرف الصحي ( توماس ١ - توماس الوسطى - توماس ٢) وتم اسناد كافة الأعمال للشركة المنفذة وسيتم العمل بها خلال المبادرة الرئاسية لتطوير ١٥٠٠ قرية بجانب تحديد كافة متطلبات القرية في كافة القطاعات الخدمية،  والتي تشمل الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.
بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور
بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور
بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور
بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور
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