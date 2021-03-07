بدء أعمال الجسات بشبكة الصرف الصحي جنوب الأقصر.. صور

تفقد ابراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا بجنوب الاقصر وبرفقة ابوعوف العفي رئيس قرية توماس، أعمال الجسات الارضية لشبكة انحدار الصرف الصحي بقرية توماس ٢ استعدادا لبدء العمل، والتي سيتم ربطها على محطة رفع توماس ٢.









يأتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر ، بمتابعة الأعمال الجارية ضمن المشروع القومي لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة " وتذليل اي عقبات والإسراع في معدلات التنفيذ في كافة القطاعات التي سيتم تنفيذها داخل القرى المستهدفة.







