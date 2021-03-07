وصفة التين المجفف وزيت الزيتون.. فوائد مذهلة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ وصفه التين المجفف وزيت الزيتون.





وصفه التين المجفف وزيت الزيتون..





وذلك عن طريق تقطيع ١٥ حبه من التين المجفف إلى نصفين وتنقع فى ماء ساخن لمده ١٠ دقايق لتقليل السكر بها ثم توضع في وعاء ويضاف إليها زيت الزيتون وشرائح ليمون طازجة، ويغطّى الوعاء ويترك ١٥يومًا كاملًا، ثم تصفّى قطع التين من الزيت وتؤكل نصف حبه تين على الريق.





فوائد وصفه التين المجفف وزيت الزيتون..

تقويه جهاز المناعه، كما تعتبر علاج الإمساك ، علاج عسرالهضم ، تقويه الذاكره ، علاج للاحباط والإكتئاب.

علاج التهابات الجهاز التنفسي وعلاج التهاب الحنجرة

كما تعتبر علاج فعال لازمات الربو التنفسيه والسعال