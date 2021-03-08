في ذكرى وفاة عبد الفتاح القصري.. قصة هروب زوجته مع ابنه بالتبني

يحل اليوم الإثنين 8 مارس، ذكرى وفاة الفنان عبد الفتاح القصري ، والذي تعرض لعدد كبير من الأزمات في حياته حيث غضب عليه وطرده وهدده بالحرمان من الميراث إذا ما استمر فى طريق التمثيل، ولكنه أصر على موقفه وعلى استكمال مشواره الفنى.





وبالرغم أن الفنان عبد الفتاح القصرى فنان كوميدى وصنع الابتسامة على شفاه جمهوره الا أن نهايته كانت مأساوية جدا حيث تزوج من فتاة صغيرة فى السن.





وتحكمت تلك الفتاة فى حياة القصري، في آخر أيامه ومنعت الجميع عنه، وفقد القصرى بصره وهو على خشبة المسرح وتم احتجازه في المستشفى وتركته زوجته وهربت مع شاب صغير فى السن كان يرعاه القصري.



