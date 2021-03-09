كيف تعودي طفلك على الصيام؟.. استشاري تغذية ترد



وأضافت "استشاري التغذية"، عبر سكايب المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أن جسم الانسان يحتاج إلى المياه الكثيرة، وذلك لكى يساعده على الحرق وخسارة الوزن، كما أنها تساعد على تقوية التركيز لدى الشخص، ناصحة الأشخاص بزيادة شرب المياه، بكوب مياه مع كل أذان، خلال الفترة القادمة، وحتى بداية شهر رمضان الكريم، وهنا يتمكن الشخص بالحفاظ على كمية المياه داخل جسمه.





وأشار "عبد المطلب"، إلى أن خلال شهر رمضان يبتدي نسبة الكافيين أن تقل من جسم الانسان، معقبا "يوجد الكثير من الأشخاص التى تقوم على شرب القهوة، فعند بداية الصيام يبدأ الجسم فى انسحاب كمية الكافيين من الجسم أثناء فترة الصيام"، الذى يتعقبه عدم تركيز، صداع، قلة الطاقة.





وأكد، أن يجب على كل أم أن تعود طفلها على الصيام، ولكنه يجب أن يكون صيام لفترة معينة قصيرة من اليوم، مشيرا إلى أنها تحذر من الدايت ومنع الأطفال للعديد من أنواع الطعام، لافتة إلى أن يتم تطبيق الصيام المتقطع في العديد من الحالات المرضية للأطفال، وحتى أنه يساعد على تحسين المناعة، الوزن والجسم وأمراض القلب والشرايين، ولكن أن يطبق بطريقة صحيحة.





وتابعت، أن يجب تطبيق الصيام المتقطع للأطفال بطريقة معينة صحية، حيث أن يجب على الام أن تصوم طفلها ما قبل الـ 11 عاما لفترات قصيرة من اليوم، مؤكدة من أولى الأشخاص الذى أعطاهم الله رخصة في عدم الصيام هم أصحاب الامراض المزمنة، وخاصة أصحاب مرض السكر الذى يعلو عن 300.

قالت الدكتورة منى عبدالمطلب، استشاري التغذية، إن استعدادا لشهر رمضان، يجب على كل شخص أن يقوم بشرب كمية كبيرة من المياه، منوها إلى أن الكثير من الأشخاص كان يسهو عليهم شرب المياه وخاصة في فصل الشتاء، بالرغم من احتياج كل شخص إلى حوالى 2 أو 3 لترات من المياه، متابعا أن كمية المياه تزداد بزيادة وزن الجسم وتقل بنقص وزن الجسم.