بسعر باهظ وإمكانيات قوية.. أسوس تعلن عن هواتف الألعاب ROG Phone 5

أطلقت شركة أسوس Asus، رسميا، هاتف الألعاب الرائد ROG Phone 5، وقد أعيد تصميم الجهاز وتزويده بإمكانيات أقوى، تم تصميمها خصيصا لتحسين أداء الهاتف من أجل تشغيل الألعاب القوية.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يحتوي الإصدار العادي من هاتف أسوس ROG Phone 5، على ثلاثة إصدارات رئيسية كما تطلق عليها الشركة A و B و C، ولكن الفرق الوحيد بينهم من حيث الذاكرة.





ويأتي إصدار A من هاتف الألعاب ROG Phone 5، على ذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 12 أو 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، وبينما يشمل إصدار B طرازا أساسيا بسعة 8 + 128 جيجابايت، ويضم إصدار C طرازين هما 8 + 128 و 12 + 256 جيجابايت.





وتقدم أسوس إصدار محترف يسمى ROG Phone 5 Pro، يحتوي على خيار ذاكرة واحدة هي 16 جيجابايت رام من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت من نوع UFS، وذلك بالإضافة إلى إصدار ثالث بسعة 18 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، يطلق عليه اسم ROG Phone 5 Ultimate.





وصممت أسوس سلسلة هواتف ROG Phone 5، ليحظى بميزة الأداء بفضل المكونات الأخرى، حيث يتم تشغيل التشكيلة بواسطة معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 888، وتمتاز الهواتف الثلاثة ببطارية سعتها الإجمالية 6000 مللى أمبير في الساعة، مقسمة بين خليتين ليسمح هذا التصميم المنقسم للشركة بوضع اللوحة الأم بالقرب من مركز الهاتف، والتي تتمتع بميزتين أولها هي لوحة لتبريد شرائح الهاتف أثناء تشغيل الألعاب من نوع AeroActive Cooler 5، والثانية من أجل الاحتفاظ بالحرارة الناتجة عن الجها بعيدا عن اصابع المستخدم.





ويتم شحن البطارية بقدرة 65 وات، عن طريق منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف، أو منفذ USB-C على الجانب والذي يتيح لك اللعب والشحن بشكل مريح، ويمكن أيضًا استخدام المنفذ الجانبي لتوصيل شاشة خارجية عبر HDMI، أو لتوصيل سماعات الرأس.





ويمتاز هاتف ROG Phone 5، بشاشة من نوع AMOLED، من إنتاج سامسونج، بقياس 6.78 بوصة، وبتقنية HDR10 + ، مع معدل تحديث عال قدره 144 هرتزا في الثانية، يمكن تشغيل الشاشة بسرعة 60 و 120 و 144 هرتز، محمية بواسطة طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.





وسيأتي الإصداران Pro و Ultimate، مع مروحة التبريدAeroActive Cooler 5، والتي تقلل درجة حرارة سطح الجهاز بمقدار 15 درجة مئوية، ودرجة حرارة مجموعة الشرائح بمقدار 10 درجة مئوية، وكما تعمل الإصدارات الثلاثة من أسوس بنظام التشغيل أندرويد 11.





وبالنسبة للتصوير، تأتي سلسلة ROG Phone 5، بكاميرا خلفية ثلاثية في إعداد مستطيل الشكل، الرئيسية منها تأتي بمستشعر IMX686، من شركة سوني بدقة 64 ميجابيكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 24 ميجابيكسل.





سعر هواتف أسوس ROG Phone 5





سيتوفر هاتف Asus ROG Phone 5 Pro، للبيع في شهر أبريل المقبل، بسعر حوالي 1200 دولار أمريكي (أي ما يعادل 18 ألفا و 800 جنيه مصري )، لنسخة 16 + 512 جيجابايت.









وبينما سيتوفر الإصدار المحدود Asus ROG Phone 5 Ultimate، اعتبارا من شهر مايو المقبل، بسعر 1300 دولار (أي ما يعادل 20 ألف و 400 جنيه )، لنسخة 18 + 512 جيجابايت.



