شرط استلام الكارنيه .. آداب القاهرة تصدر قرارا خاصا بالمصروفات الدراسية













اصدرت كلية الاداب جامعة القاهرة ، قرار لجميع الطلاب وهو سرعة سداد المصروفات الدراسية وتسليم ايصال السداد لشئون الطلاب مدونا عليها بياناته الشخصية اسم الطالب و القسم الملتحق به ، الفرقة ، انتظام - انتساب و ذلك لاستيلام الكارنيه الخاص بالكلية .













وكان قد أجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.



