الحكومة تعلن موعد بدء التشغيل التجريبي للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية.. شاهد

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ه ناك وحدات سكنية متوفرة في العاصمة الإدارية الجديدة ولكن أعلى سعرا داخل الحي السكني، مضيفا : سيحصل المنتقلون إلى هذا الحي على نفس بدل السكن، متابعا : بداية من يوليو القادم ستقوم الوزارة بإرسال فرق استطلاع من أجل التشغيل التجريبي للوحدات السكنية.





وأضاف، "سعد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي أم سي"، أن الموظف غير الراغب في الحصول على وحدة سكنية داخل العاصمة الإدارية، ستقوم الدولة بتوفير بدل انتقال لهم، عن المواصلات المستخدمة، منوها بان قيمة بدل الانتقال تصل إلى 2000 جنيه بداية من الموظف وحتى درجة المدير العام.





وتابع هناك مدارس ومستشفيات ووحدات صحية، بالإضافة إلى الأندية الاجتماعية والرياضية داخل العاصمة الإدارية، وذلك لتوفير كافة الخدمات للموظفين المنتقلين إلى العاصمة، منوها إلى أن هناك خصم 50% من قيمة الاشتراك للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية.



