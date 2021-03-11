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توك شو

بعد واقعة المعادي.. استشاري نفسي يكشف أساليب حماية الطفل من التحرش

الخميس 11/مارس/2021 - 01:58 ص
تحرش
تحرش
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عادل نصار
أكد الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي والأمراض العصبية وعلاج الإدمان، أن المتحرش بطفلة المعادي يعاني من اضطراب جنسي، مشيرا إلى أن مرض الاضطراب الجنسي يبدأ من 12 إلى 15 سنة.

وأضاف فرويز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير سمير، مقدمة برنامج حبة كراميل، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، أن في عام 2018 في قارة أمريكا الجنوبية والشمالية جزر الكاريبي بلغ عدد حالات التحرش بالأطفال 4 مليون حالة ومنهم 18% تحرش جنسي، لافتا إلى أن أغلب المتحرشين من الأسرة نفسها.
 
وتابع استشاري الطب النفسي والأمراض العصبية وعلاج الإدمان، أن التحرش نوعا، الأول تلامس للأعضاء التناسلية، والثاني يكون فيه تعامل مع الأعضاء التناسلية للطفل.

وأكد فرويز، أن هناك توعية للطفل بموضوع التحرش من خلال أقناعة بعدم الذهاب مع أحد، أو يلمس جسدك ولا أحد يقوم بتقبيلك، مستدركا أن المتحرش إنسان صعب جدا، وتجده طيب مع الناس ومع الطفل الذي يريد التحرش به يقوم بتهديده.
 
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