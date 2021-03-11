التعاون السعودي يوجه الشكر لـ كارتيرون في بيان رسمي

نشر نادي التعاون السعودي منذ قليل بيانا رسميا وجه من خلاله الشكر للفرنسي باتريس كارتيرون.

وجاء في بيان النادي: "التأخر في إعلان فك الارتباط جاء تلبية لرغبة المدرب".

ونشر التعاون السعودي بيانا عبر حسابه الرسمي جاء كالتالي: "بناء على الاتفاق الذي تم بين التعاون السعودي والمدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون فقد تم فسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين، عليه قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للفرنسي كارتيرون على ما قدم من عمل طوال فترة قيادته للفريق الأول.. متمنية له التوفيق والنجاح في مسيرته المقبلة".

ووصل باتريس كارتيرون إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، رغم عدم إعلان التعاون السعودي رسميا حتى الآن رحيل المدرب الفرنسي، إلا أن كافة التقارير السعودية تؤكد رحيل كارتيرون، وأن الإعلان سيتم بعد ساعات قليلة من الآن.





وسبق وأن تولى كارتيرون تدريب الزمالك في الفترة من 3 ديسمبر 2019 حتى 15 أكتوبر 2020، ونجح في قيادة الفارس الأبيض لتحقيق بطولتي السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي والسوبر المصري على حساب الأهلي.





ويستعرض " صدى البلد" كشف حساب كارتيرون مع التعاون السعودي، بعد اقترابه من العودة لتدريب الزمالك.





- أول مباراة لـ كاتيرون مع التعاون السعودي كانت في 21 سبتمبر 2020 في دوري أبطال آسيا وخسر بسداسية نظيفة.





- تاهل بعد ذلك التعاون إلى دور الـ 16 بدوري أبطال آسيا بعد الفوز على الدحيل بهدف نظيف





- ودع التعاون دوري أبطال آسيا في 27 سبتمبر، من دور الـ 16، بعد الخسارة أمام النصر بهدف دون رد.





- قاد كارتيرون التعاون في 23 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم، فاز في 9 مواجهات وتعادل في 8 مواجهات، وخسر 6 لقاءات، ليحتل الفريق المركز الرابع بـ 35 نقطة.





- سجل التعاون 27 هدفا في الدوري السعودي هذا الموسم، واستقبلت شباكه 29 هدفا.



