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أخبار العالم

أوامر ملكية جديدة في السعودية

الخميس 11/مارس/2021 - 10:30 م
الملك سلمان
الملك سلمان
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محمود نوفل
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا كريما بتمديد خدمة الأمير ‎محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة ‎جازان لمدة أربع سنوات قادمة.

كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا ملكيا  بتمديد خدمة  الأمير ‎تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة ‎ نجران  لمدة أربع سنوات قادمة بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية. 

و‏صدر في وقت سابق أمر ملكي كريم بتمديد خدمة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز "أميرًا لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات".

كما ‏صدر أمر ملكي آخر بتمديد خدمة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "نائبًا لأمير المنطقة الشرقية" لمدة أربع سنوات.
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