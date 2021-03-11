أوامر ملكية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا كريما بتمديد خدمة الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة جازان لمدة أربع سنوات قادمة.
كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا ملكيا بتمديد خدمة الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة نجران لمدة أربع سنوات قادمة بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية.
وصدر في وقت سابق أمر ملكي كريم بتمديد خدمة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز "أميرًا لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات".
كما صدر أمر ملكي آخر بتمديد خدمة الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز "نائبًا لأمير المنطقة الشرقية" لمدة أربع سنوات.