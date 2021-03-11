أوامر ملكية جديدة في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا كريما بتمديد خدمة الأمير ‎محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة ‎جازان لمدة أربع سنوات قادمة.





كما أصدر الملك سلمان أيضا أمرا ملكيا بتمديد خدمة الأمير ‎تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائبًا لأمير منطقة ‎ نجران لمدة أربع سنوات قادمة بحسب ماذكرت وسائل إعلام سعودية. ‎





و‏صدر في وقت سابق أمر ملكي كريم بتمديد خدمة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز "أميرًا لمنطقة الباحة لمدة أربع سنوات".



