قبل النوم.. فوائد وضع الزيت في السرة

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك فوائد وضع زيت فى السرة.





ومن فوائدها...

علاجُ طنين الأذن (Tinnitus) الذي لم يجدوا له علاجا بعد في الطب الفرنجي. ضع في السرة يوميا وقبل النوم زيت الزيتون أو أي زيت طبيعي كزيت الخردل، أو زيت السمسم، أو السمن البلدي، أو زيت الجوز الهند المهم أن يكون طبيعيا مئة بالمئة وليس هذا لعلاج الطنين فقط بل كذلك للوقاية والعلاج من عدت أمراض أخرى.





(فوائد وضع الزيت في السرة:)

1 - علاج ضعف البصر.

2 - علاج قصور البنكرياس الوظيفي.

3 - علاج تشقق (الشفة).

4 - علاج تشقق كعب القدم.

5 - يجعل الوجه (مُضِيءً).

6 – يجعل الشعر (لامعًا).

7 - يعالج (آلام) الركب والمفاصل.

8 – يعالج (الجفاف).

9 – يعالج العين.

10 – يعالج فطريات (الأظافر).

كيفية الاستخدام:

(ضع على السرة قبل النوم باليل) 3 نقط من زيت الزيتون أو السمن الأصلي (الحيواني) أو زيت جوز الهند وانشرها أو امسحه حوالي بوصه ونصف حول السره.





-لماذا تضع الزيت في السرة: