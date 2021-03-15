من الفطار للعشاء.. أفكار لوجبات طفلك الرضيع





وصفات افطار





1- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي





2- صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة





3- فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة





4- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس





5- قطع البطاطا الحلوة المشوية





وصفات الغداء





1- شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات





2- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة





3- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا





4- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر





5- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًا





وصفات_العشاء





1- كوب زبادي كامل الدسم





2- سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)





3- بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة





4- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي





#ملحوظة

يمكنك إدخال الوجبات بعد عمر ٦ شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة ٣ ايام لاستبعاد وجود حساسية







