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مرأة

من الفطار للعشاء.. أفكار لوجبات طفلك الرضيع

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
تحتاج كل ام ان تتعرف علي الوجبات التي يجب ان يتناول الرضيع وقدم الدكتور اشرف قاسم احصائي طب الاطفال  أفكار لوجبات طفلك الرضيع

 وصفات افطار

1-  أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

2-  صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة

3-  فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة

4- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس

5- قطع البطاطا الحلوة المشوية

 وصفات الغداء

1- شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق  وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات

2- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة

3- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون  أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا

4- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر

5- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًا 

 وصفات_العشاء 

1- كوب زبادي كامل الدسم

2-  سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)

3-  بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة

4- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

#ملحوظة 
يمكنك إدخال الوجبات بعد عمر ٦ شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة ٣ ايام لاستبعاد وجود حساسية 


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