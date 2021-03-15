من الفطار للعشاء.. أفكار لوجبات طفلك الرضيع

تحتاج كل ام ان تتعرف علي الوجبات التي يجب ان يتناول الرضيع وقدم الدكتور اشرف قاسم احصائي طب الاطفال أفكار لوجبات طفلك الرضيع
وصفات افطار
1- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي
2- صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة
3- فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة
4- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس
5- قطع البطاطا الحلوة المشوية
وصفات الغداء
1- شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات
2- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة
3- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا
4- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر
5- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًا
وصفات_العشاء
1- كوب زبادي كامل الدسم
2- سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)
3- بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة
4- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي
#ملحوظة
يمكنك إدخال الوجبات بعد عمر ٦ شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة ٣ ايام لاستبعاد وجود حساسية