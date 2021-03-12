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رياضة

خلفا لـ كارتيرون.. نيستو مديرا فنيا لـ التعاون السعودي

الجمعة 12/مارس/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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محمد السعيد
أفاد تقرير سعودي بأن إدارة التعاون توصلت إلى اتفاق مع الصربي نيستو لتدريب الفريق، خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون.

وذكرت صحيفة" الرياضية" السعودية"، أن مجلس إدارة نادي التعاون توصل إلى اتفاق مع الصربي نيستو لتولي تدريب التعاون خلفا لـ كارتيرون.

وأضافت الصحيفة، أن نيستو سيصل إلى مدينة بريدة، خلال الساعات المقبلة، لتوقيع عقود تدريبه لفريق التعاون.

كان نادي التعاون السعودي أعلن أمس، الخميس، فسخ التعاقد مع بارتيس كارتيرون بالتراضي، ليعود المدرب الفرنسي لقيادة الزمالك مجدددا.

ويحتل التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 35 نقطة.




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