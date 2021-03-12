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فن

حروق في الظهر.. محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة أثناء تصوير موسى

الجمعة 12/مارس/2021 - 04:47 م
محمد رمضان
محمد رمضان
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خالد صواف
أصيب الفنان محمد رمضان، ببعض الحروق في ظهره أثناء تصويره بعض المشاهد في مسلسل  "موسي" الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ونشر رمضان،  فيديو عبر حسابه على موقع تبادل الصور  إنستجرام، وعلق عليه: “الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل.. اصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم إن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائمًا وأبدًا”.

يذكر أن مسلسل “موسى” يخوض بطولته: محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، ومن وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجي.

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