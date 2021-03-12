رسميا.. تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت تعرف على السعر والمواصفات .. صور

وصلت مؤخرا أول دفعة من السيارة المنتظرة تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت إلى أراضي المملكة العربية السعودية وأتت بتغييرات طفيفة في الشكل مما جعلها أكثر انسيابية وجاذبية وهجومية.





تأتي تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد بشبك أسود لامع واكصدام معدل ومصابيح أمامية LED و جنوط 19 بوصة جديدة وزخارف جلد داخلية وشاشة تاتش 9 بوصة.





السيارة تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد بها عدادات ديجيتال 7 أو 10 بوصة و محرك 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 204 حصان وعزم 243 نيوتن متر باسهلاك وقود 17.9 كيلومتر لكل لتر.





وكذلك توجد نسخة هايبرد من تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد 2500 سي سي 4 سلندر بقوة 212 حصان وعزم 221 نيوتن متر، بينما محرك 3500 سي سي 6 سلندر بقوة 297 حصان وعزم 356 نيوتن متر.





حازت تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد أيضًا على نظام سلامة محدّث بكاميرا أعلى بالجودة ورادار ذو استجابة محسّنة بحالات الإضاءة المنخفضة، مع دعم السائق لتفادي الحوادث والمساعدة بتوجيه المقود، بالإضافة إلى مثبت سرعة محسّن مع المساعدة بتغيير المسار.





سعر تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد





ستباع سعر تويوتا كامري 2021 toyota camry فيس ليفت الشكل الجديد بسعر 98.000 ريال اي حوالي 410.000 جنيه مصري وسيبدأ بيعها في السوق السعودي خلال شهر مارس الحالي 2021 .