ماذا يحدث للجسم عند تناول اللفت يوميا

يعتبر اللفت مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي، ويمكن تضمينه في نظامك الغذائي على شكل سلطة أو حتى كطبق جانبي، ويمكنك إضافته في طبقك الرئيسي أيضًا، فهو غني جدًا بالبيتا كاروتين وفيتامين C و K والفولات.





كما يحتوي اللفت على عدد من الفوائد الصحية التي يحتاجها الجسم، وذلك وفقًا لموقع food.ndtv.





فوائد اللفت:





1. مصدر غني بمضادات الأكسدة





أوراق اللفت مليئة بمضادات الأكسدة التي قد تساعد جسمك على محاربة السرطان ، والذي يمكن أن تسببه الجذور الحرة، وتمنع مضادات الأكسدة أيضًا ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، ويمكن للشيخوخة أن تضعف بصرك، وقد يؤدي تناول اللفت بكميات كافية إلى تعزيز صحة العين أيضًا.





2. غني بفيتامين سي





يعتبر اللفت مصدرًا ممتازًا لفيتامين سي ويمكن أن يعزز المناعة إلى حد كبير، كما يحافظ على صحة بشرتك وأظافرك ويعزز الصحة العامة. بصرف النظر عن هذا، يمكن للفت أن يخفض مستويات الكوليسترول في الجسم بشكل فعال.





3. يعزز صحة العظام



