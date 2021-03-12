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حسام موافي: العلاج بالتليفون تهريج.. والطب يبدأ بالتشخيص.. فيديو

الجمعة 12/مارس/2021 - 07:37 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، إن قمة التهريج أن يعالج طبيب شخصا مريضا بالتليفون.

وأضاف الدكتور حسام موافي خلال برنامج «وقل رب زدني علما» على قناة « صدى البلد»، أن الطب يبدأ بالتشخيص ولا يبدأ بالعلاج.

وتابع الدكتور حسام موافي، أن الطبيب يجب أن يفحص المريض وفق المعتاد، لكن حال الكشف على المريض عبر التليفون؛ فهذا لا يصح، لأن الطبيب لا يعالج الأعراض، فمن الممكن أن يشتكي المريض من آلام الصداع، ويعود ذلك إلى حالة نفسية أو ورم في المخ.

وأشار الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة في القصر العيني، إلى أن من يعالج بالتليفون؛ يعالج أعراضا وليس أمراضا.
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