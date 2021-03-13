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ديني

وزير الشؤون الدينية بباكستان: الأزهر يقود جهودًا عالمية لترسيخ الحوار ومكافحة والتطرف

السبت 13/مارس/2021 - 04:05 م
وزير الشؤون الدينية
وزير الشؤون الدينية بباكستان
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محمد صبري عبد الرحيم

استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم السبت بمشيخة الأزهر، وفدًا باكستانيًّا برئاسة الدكتور نور الحق قادري، وزير الشؤون الدينية بباكستان.


وقال  الإمام الأكبر إن الأزهر لا يدخر جهدًا في خدمة قضايا الأمة العربية والإسلامية، وأن تنسيق الأزهر وتعاونه مع مختلف المؤسسات والهيئات الدينية وعلماء الدين على مستوى العالم يخدم قضايا المسلمين ووحدتهم وترابطهم ويدعم نشر الرسالة الصحيحة للإسلام.

وأكد شيخ الأزهر، أهمية العمل المشترك بين علماء الدين من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات ومواكبة التحديات، مع ضرورة العمل على ترسيخ مبادئ الحوار والتعايش السلمي واحترام الرموز والمقدسات الدينية.

من جانبه، عبر وزير الشؤون الدينية الباكستاني عن تقديره الشديد لما يقوم به الأزهر من قيادة جهود عالمية في مجال الحوار بين أتباع الديانات ومكافحة الغلو والتطرف، من خلال هيئاته العلمية والتعليمية ومبعوثيه وخريجيه خارج مصر، وأن باكستان تحرص دائمًا على الاستفادة من فتاوى علماء الأزهر وخصوصًا الفتاوى التي تعالج القضايا المعاصرة

 وأشار إلى أن الوزارة أعدت كتابًا عن التعامل بين المسلمين وغير المسلمين وتستعد لعرضه على الأزهر وترجمته إلى العديد من اللغات، في إطار نشر وترسيخ مبادئ التعايش السلمي واحترام الآخر.
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