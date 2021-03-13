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مرأة

من الأهرامات.. رنا سماحة تتألق في أحدث ظهور برفقة زوجها

السبت 13/مارس/2021 - 04:44 م
رنا سماحة
رنا سماحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة رنا سماحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال تبرز جمالها.

وتألقت رنا سماحة، في الصورة ببنطال جينز باللون الكحلي، مرتديه معه بلوفر باللون الأسود، ونسقت معه جاكيت من الفرو باللون الأبيض الذى يبرز جمالها واناقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي، ووضعت لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الأحمر اللامع.

كما تركت شعرها الأسود القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تتناسب مع ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة باللون الفضي.

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