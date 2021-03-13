فريق فيراري يكشف عن سيارة فورمولا 1 لعام 2021

اعلنت شركة فيرارى لصناعة السيارات الفارهة ان فريقها الخاص بسباقات فورمولا 1 ، قد كشف عن احدث سياراته المشاركة لموسم 2021 ، والتي أطلق عليها اسم SF21 .

وبذلك يصبح فريق فيرارى ، هو اخر الفرق العشرة المشاركة فى سباق فورمولا 1 لموسم 2021 ، كشفا عن سيارته .

وظهرت سيارة فيرارى SF21 الخاصة بسباق الفورمولا 1 باللون الخمري، فيما برز شعار الشركة الراعية باللون الأخضر على غطاء المحرك، وتم استبدال محرك 2020 البطيء بوحدة طاقة جديدة إلى حد كبير.

واوضحت شركة فيرارى ان قائدى السيارة خلال الموسم الحالي 2021 ، سيكونوا كلًا من السائق الفرنسي تشارلز لوكليرك وزميله الجديد الإسباني كارلوس ساينز جونيور السيارة لأول مرة خلال جائزة البحرين الكبرى في الـ 28 من الشهر الحالي .

وقال السائق كارلوس ساينز سائق فيرارى إلى أنه لم يكن يتوقع تغيير اللون الأحمر المعتاد إلى اللون الخمري، بالإضافة إلى اللون الأخضر للشركة الراعية والذي تمت إضافته في اللحظات الأخيرة، والذي بدى مزعجًا للغاية .

وشن عشاق فيرارى على مواقع التواصل الاجتماعى بعد الكشف عن السيارة الجديدة SF21 هجومًا عنيفًا على الشركة بسبب تغيير لون السيارة من الأحمر إلى الخمري، بالإضافة إلى إضافة اللون الأخضر النافر في الأعلى.

وكان فريق فيراري قد حقق في الموسم الماضي نتائج مخيبة للامال ، حيث احتل سيباستيان فيتيل المركز الثالث عشر، فيما احتل زميله لوكليرك المركز السادس، كما احتل فيراري المركز السادس في ترتيب الصانعين.