سيعود لمنزله خلال ساعات.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: مسحة وائل الإبراشي سلبية

أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الإصابة بفيروس كورونا ، في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من الفيروس، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية.





وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن وائل الابراشي لن يتعرض لأي أمراض مزمنة إثر إصابته بالفيروس، كما أن نسبة الأوكسجين جيدة، متابعًا: "مسحة وائل الإبراشي سلبية ، وسيعود لمنزله خلال ساعات".





وأوضح حسام حسنى أن سرية بيانات المريض يجب أن تتخذ، إلا أنه حصل على موافقة من الإعلامي وائل الابراشي للحديث عن حالته وهناك متابعة مستمرة لحالاته الصحية.