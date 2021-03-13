ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

سيعود لمنزله خلال ساعات.. رئيس لجنة مكافحة كورونا: مسحة وائل الإبراشي سلبية

السبت 13/مارس/2021 - 10:58 م
آخر التطورات الصحية
آخر التطورات الصحية للإعلامي وائل الإبراشي
Advertisements
ندى رأفت
أكد الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن حالة الإعلامي وائل الإبراشي بعد الإصابة بفيروس كورونا، في تحسن مستمر، وأنه تعافى نهائيًا من الفيروس، وتحولت المسحة من إيجابية لسلبية. 

وأضاف حسام حسني، خلال مداخلة، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن وائل الابراشي لن يتعرض لأي أمراض مزمنة إثر إصابته بالفيروس، كما أن نسبة الأوكسجين جيدة، متابعًا: "مسحة وائل الإبراشي سلبية، وسيعود لمنزله خلال ساعات". 

وأوضح حسام حسنى أن سرية بيانات المريض يجب أن تتخذ، إلا أنه حصل على موافقة من الإعلامي وائل الابراشي للحديث عن حالته وهناك متابعة مستمرة لحالاته الصحية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تعافي نجوى إبراهيم من فيروس كورونا

يوسف الحسيني: إيجابية مسحة كورونا الثالثة لـ وائل الإبراشي.. فيديو

بشرى سارة بشأن تعافي يسرا وخالد سليم من كورونا

شاهد | تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

وائل الإبراشى لـ نقيب الإعلاميين: أنا بصحة جيدة وأنتظر المسحة القادمة

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر السابق: تطبيق تحريك الصور صهيوني ينتهك حرمات الموتى

إعلامية كويتية تتقدم بأدلة تكشف حقيقة فيروس كورونا.. تفاصيل

هل يجوز أن أصلى وأنا جالس رغم قدرتى على القيام؟.. الإفتاء تجيب

334.3 مليار جنيه .. الحكومة تحصل على 34.7% من الضرائب المستهدفة في 6 شهور

عبدالباسط حمودة: أنا سي السيد في البيت وتزوجت على مراتي برضاها.. فيديو

لميس الحديدي: طبيبة السلام ضحية ناس تخيلوا أنهم الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة مصطفى فهمي بإطلالة أنيقة على إنستجرام

7 فوائد لتناول السبانخ .. تعرف عليها

هؤلاء أكثر عرضة لأمراض القلب .. دراسة تحدد من فصيلة الدم