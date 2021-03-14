اجتماع أمني استعدادا لاحتفالات جنوب سيناء بعيدها القومي

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اجتماعا امنيًا بغرض التنسيق والتأمين لوفود وضيوف المحافظة خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي " ذكري استرداد طابا" .





حضر اللقاء، المهندسة ايناس سمير نائب المحافظ، واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام واللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، و اللواء أحمد الالفي مدير مساعد وزير الداخلية مدير امن جنوب سيناء، والقيادات الأمنية، ومدير مطار شرم الشيخ، ومدير مرور جنوب سيناء والمعنيين.





وناقش المحافظ خلال الاجتماع تأمين الوفود واماكن الاحتفالات، واستعرض أجندة الاحتفالات التي تبدأ من يوم 18 مارس حتي يوم السبت 20 مارس الجاري تستهل الاحتفالات بمراسم رفع العلم بطابا وحفل لفرقة الفنون الشعبية والمواهب من أبناء المحافظة، وافتتاح عددًا من المشروعات التنموية والخدمية ونقل صلاة الجمعة 19 مارس من مسجد السلام بطور سيناء بحضور وزير الأوقاف .





وأضاف المحافظ انه خلال الاحتفالات سيتم تكريم الفائزين بمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، من أبناء المحافظة بحمام موسي بطور سيناء في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية.





وأوضح أن الاحتفالات تشمل توجه أكبر قافلة دعوية للواعظات من وزارة الأوقاف تضم القافلة عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، بقصد نشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.





وأشار إلى الحفل الفني بشرم الشيخ الذي يشمل اغاني وطنية وحماسية مضيفا إلي انه سيتم افتتاح معرض للزهور ونباتات الزينة بمناسبة اعياد الربيع ومعرض للحرف والمشغولات اليدوية " ديارنا "بشرم الشيخ.





ولفت فودة إلى عقد لقاء تثقيفي تحت عنوان: (سيناء في القلب) يحاضر فيه الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لطابا والتي تعقد بالمشاركة بين محافظة جنوب سيناء، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزارة الأوقاف وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية بالمحافظة.