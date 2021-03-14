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افتتاح النسخة الـ 88 من معرض الزهور بحديقة الأورمان.. فيديو

الأحد 14/مارس/2021 - 10:07 ص
حديقة الزهور
حديقة الزهور
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دي إم سى"، تقرير عن افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان.
 

افتتح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أمس اليوم، معرض زهور الربيع الـ88 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة بحضور عدد من قيادات الوزارة ومشاركة أكثر من 200 عارض.


وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا، وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات والقيام بتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.


ويعد معرض زهور الربيع ملتقى للمتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كافة أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.


وأشار "مدير حديقة الأورمان " إلي أن هناك العديد من الاتصالات التى تلقتها الحديقة من أجل شراء النباتات، موضحا أن العارضين المشاركين يستفيدون من عرض النباتات النادرة.


ونوه الدكتور محمد فوزى إلي أن المعرض يشهد في كل عام إضافات لنباتات زينة جديدة، موضحا أنه يتم تصدير نباتات الزينة إلي الدول العربية لذلك هى مصدر لتحقيق عائد اقتصادى كبير .


وناشد المواطنين الراغبين في زيارة المعرض ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية ، وارتداء الكمامات مع الحفاظ على تطبيق التباعد بين الزائرين ، مؤكدا أنه يتم قياس درجات الحرارة للزائرين قبل دخولهم إلي الحديقة.

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