مواطنة تشكو من وجود جراج أسفل عقار سكنها

ارسلت القارئة نفين علي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من وجود جراج اسفل عقار سكنها .





وقالت علي في شكواها نحن سكان ٧ تقسيم الجمعيه شارع احمد ادريس امام قسم الحدائق مباشره

الجراج يساء استخدامه بشكل مبالغ فيه من مستأجره مما يؤدي لتلف اساسات العماره ويهدد خطوره علي السكان هذا بخلاف ايواء السواقين وشرب المخدرات.





وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان العقار والحفاظ علي اولادنا من البلطجية.





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