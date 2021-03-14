ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

مواطنة تشكو من وجود جراج أسفل عقار سكنها

الأحد 14/مارس/2021 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
ارسلت القارئة نفين علي شكواها لخدمة بين الناس بموقع صدي البلد متضررة من وجود  جراج اسفل عقار سكنها .

وقالت علي في شكواها نحن سكان ٧ تقسيم الجمعيه شارع احمد ادريس امام قسم الحدائق مباشره
الجراج يساء استخدامه  بشكل مبالغ فيه من مستأجره مما يؤدي لتلف اساسات العماره ويهدد خطوره علي السكان هذا بخلاف ايواء السواقين وشرب المخدرات.

وطالبت المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بسكان العقار والحفاظ علي اولادنا من البلطجية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
 
ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مواطن يشكو من وجود سوق بمنطقة سكنه

سكان شارع شوقي عبد المنعم بالمعادي يشكون من وجود مخازن مواد قابلة للانفجار

سكان صقر قريش يستغيثون بمسئولي الحى من انتشار الورش المخالفة

مواطن يشكو من تخزين مواد قابلة للاشتعال في بعض الجراجات بالمعادي

أهالي حي الساحل يطالبون بنقل الورش الصناعية المسببة للإزعاج

سكان مدينة فيصل بسيدى بشر يعانون من انتشار ورش دوكو وسمكرة السيارات

ترشيحاتنا

غير مخول له مزاولة المهنة.. صحة الرياض تضبط «حدّادًا» يعمل طبيب أسنان

له تأثير مباشر على الأمن القومي .. سريلانكا تحظر ارتداء النقاب

قرار جمهوري.. تعيين 58 نائبا لرئيس محكمة النقض و231 رئيسا بمحاكم الاستئناف

بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة

لماذا سميت صلاة العصر بالصلاة الوسطى ؟.. لـ5 أسباب تغير حياتك ولا يعرفها كثيرون

محمد رمضان عن سمية الخشاب: الملبن يبقى قدامك والدكتور يمنعك منه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر ومواصفات فورد فوكس 2021 في مصر .. صور

انسي البوتكس .. أسرع ماسك للقضاء على الشيخوخة

شاهد .. مرسيدس طراز AMG A35 المعدلة باسم RS 400 kit