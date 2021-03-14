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قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة

الأحد 14/مارس/2021 - 04:13 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
ساعات تفصلنا عن الإعلان الرسمي لقائمة الترشيحات النهائية لجوائز أكادمية الأوسكار، بعد تصويت استمر من يوم 5 إلى 10 من شهر مارس الجاري.

الإعلان عن ترشيحات الجوائز المرموقة ينتظر أن يعلن غدا، فيما سيكشف عن الأعمال الفائزة في الحفل السنوي الـ 93 الذي يقام في 24 من شهر ابريل المقبل.



وتأمل السينما العربية في إقتناص ترشيح جديد عن طريق الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، بعد أن استطاعت المخرجة اللبنانية نادين لبكي في الترشح بفيلمها المثير للجدل "كفرناحوم" عام 2019، وهو نفس العام الذي ترشح السوري طلال ديركي بفيلمه "عن الآباء والأبناء"، قبل أن يحدث ضجة واسعة وتتباين حوله ردود الافعال.



العام نفسه شهد حصول الممثل رامي مالك صاحب الأصول المصرية على جائزة أفضل ممثل عن دوره المميز في فيلم ""Bohemian Rhapsody".



فيلم "الرجل الذي باع ظهره" من تأليف وإخراج كوثر بن هنية، إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، للمنتجين نديم شيخ روحه وحبيب عطية وثانسيس كراثانو ومارتن هامبل وأندرياس روكسين.

ويلعب بطولة العنل يحيى مهايني وديا ليان وكون دي بو، بالإضافة لمشاركة خاصة من النجمة الإيطالية مونيكا بيلوتشي هو ظهورها الأول في السينما العربية.

"الرجل الذي باع ظهره" يتابع حكاية سام، الشاب السوري الذي يتفق مع فنان عالمي أن يتحول جسده مساحة يرسم عليها الفنان عملًا فنيًا بطريقة الوشم، القرار الذي يلجأ إليه سام كي يتمكن من الحصول تأشيرة لدخول القارة الأوروبية، دون أن يتوقع أنه سيغير حياته للأبد.

وأقيم العرض العالمي الأول للفيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي حين فاز بطل الفيلم يحيى مهايني بجائزة أحسن ممثل في قسم "آفاق"، قبل أن يشارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية وينال عدة جوائز من بينها جائزة أحسن فيلم عربي من مهرجان الجونة السينمائي وجائزة أحسن سيناريو من مهرجان ستوكهولم السينمائي.

قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة
قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة
قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة
قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة
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