قبل ساعات من ترشيحات الأوسكار .. "الرجل الذي باع ظهره" أمل عربي نحو الجائزة المرموقة

ساعات تفصلنا عن الإعلان الرسمي لقائمة الترشيحات النهائية لجوائز أكادمية الأوسكار، بعد تصويت استمر من يوم 5 إلى 10 من شهر مارس الجاري.



الإعلان عن ترشيحات الجوائز المرموقة ينتظر أن يعلن غدا، فيما سيكشف عن الأعمال الفائزة في الحفل السنوي الـ 93 الذي يقام في 24 من شهر ابريل المقبل.











وتأمل السينما العربية في إقتناص ترشيح جديد عن طريق الفيلم التونسي "الرجل الذي باع ظهره" من إخراج كوثر بن هنية، بعد أن استطاعت المخرجة اللبنانية نادين لبكي في الترشح بفيلمها المثير للجدل "كفرناحوم" عام 2019، وهو نفس العام الذي ترشح السوري طلال ديركي بفيلمه " عن الآباء والأبناء"، قبل أن يحدث ضجة واسعة وتتباين حوله ردود الافعال.