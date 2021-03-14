اللجنة المشرفة تضع شروطا وضوابط لتطبيقها على انتخابات الصحفيين

وضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين ضوابط تنظيمية للعملية الانتخابية .





وطالب الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات ، المرشحين بسرعة تسليم أسماء المندوبين بطلب رسمي بقسم الوارد والصادر للنقابة، موضح به تليفوناتهم وصحفهم، علما بأن آخر موعد هو غدا الاثنين 15مارس الجاري.





كما أعلنت اللجنة ضوابط انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الجمعة المقبل 19 مارس ومن بينها:

1_يشترط للدخول ارتداء الكمامة الطبية، وتتولى النقابة توفير الكمامات الطبية عند المداخل، كما يتم توفير الكحول الطبي بمقار تسجيل الحضور واللجان الفرعية والعامة والمداخل وأماكن التجمع وتوفير كاشف للحرارة في كل اللجان.





2- ضرورة سداد اشتراك النقابة لعام 2020 على الأقل، ويجوز سداد الاشتراك في نفس يوم التصويت.





3- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرًا، ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة المشرفة على الانتخابات.

4- التصويت حتى السابعة مساءً

5- مغادرة مقر النقابة فور الانتهاء من الإدلاء بالصوت لتجنب التجمعات، وسيتم إرسال رسالة لأعضاء الجمعية فور اكتمال النصاب القانوني.

6- تيسيرا على الزملاء، يتم التصويت فور انعقاد الجمعية العمومية ويستمر حتى السابعة مساء، ويتم المد ساعة فساعة في حالة وجود ناخبين، وذلك لتجنب الزحام.

7- في حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25% من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة، يبدأ اجتماع الجمعية العمومية مباشرة بالسرادق المقام بحرم مبنى النقابة لمناقشة جدول الأعمال.

8- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية.

9- عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

10- في حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية يؤجل انعقادها إلى الجمعة 2 أبريل 2021، ويكون انعقادها صحيحًا بحضور 25% من الأعضاء المسددين للاشتراك، وفي حالة اكتمال النصاب القانوني تبدأ إجراءات اجتماع الجمعية العمومية ثم التصويت.

11- تعلن قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونتيجة الانتخابات.

12- كتابة الاسم ثلاثي في حالة تشابه الأسماء.

13- أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب تبطلها.

14- ضرورة اختيار مرشح واحد لمنصب النقيب.

15- ضرورة اختيار 6 أسماء فقط لعضوية المجلس في ورقة الانتخاب والاختيار غير مقيد بعدد المرشحين تحت السن أو فوق السن.

16- تحديد فوق السن أو تحت السن يكون عند الفرز فقط، باختيار أول ثلاثة زملاء أعلى أصوات تحت السن، وإذا حصل زميل تحت السن على أصوات أعلى من الزملاء فوق السن تتم إضافته للفائزين، ويمكن أن يكون جميع الفائزين تحت السن.



