اقتصاد الإمارات .. 3.9 مليار درهم تسهيلات مالية لقطاع الصناعة لغير المقيمين خلال 2020





بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات للقطاع الصناعي خارج الدولة "غير المقيمين" نحو 3.9 مليار درهم خلال العام 2020 وذلك بحسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، والتي نشرتها وكالة أنباء الامارات.





ويعكس استمرار النمو في مؤشر التسهيلات الائتمانية لهذه الشريحة المهمة من المتعاملين الثقة الكبيرة المتبادلة بين المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات والجهاز المصرفي الإماراتي الذي بات يعد من أكثر الأجهزة المصرفية ملاءة وقوة في المنطقة.





وساهم مواصلة البنوك الإماراتية في تقديم التسهيلات المالية للقطاع الصناعي لغير المقيمين في رفع الإجمالي التراكمي لهذا البند إلى مستوى 20.8 مليار درهم تقريبا في نهاية شهر ديسمبر 2020 بنمو نسبة 23% مقارنة مع إجمالي الرصيد المسجل في نفس الشهر من العام 2019 .





وتظهر عملية تتبع حركة التسهيلات للقطاع الصناعي لغير المقيمين مؤشرا صاعدا في أغلب أشهر عام 2020 حيث بلغ إجمالي الرصيد 16.36 مليار درهم تقريبا في الربع الأول من العام وذلك وفقا لإحصائيات المصرف المركزي.





وخلال الربع الثاني من العام ارتفع إجمالي الرصيد إلى 16.46 مليار درهم تقريبا قبل أن يقفز إلى 18.2.55 مليار درهم في الربع الثالث ثم إلى المستوى الذي أغلق عليه في الربع الأخير من العام.





وشكلت التسهيلات المصرفية للقطاع الصناعي لغير المقيمين نحو 10.4% من إجمالي التسهيلات التي قدمتها البنوك للأنشطة الاقتصادية لغير المقيمين خلال العام 2020.



