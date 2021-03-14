حكاية مطاردة حسن يوسف و السندريلا بهذه السيارات.. صور

" إنت يا هذا قولي لماذا خدت أجازة ؟.. رد يا جن على الأستاذة.. ألعب ملاكمة وأرفع أثقال وأركب مراجيح و أنط حبا، أنا قريت الكلام ده في مجلة لبنانية اسمها على دلعونا على دلعونا، الكورة فين.. الكورة فين" حينما تم عرض هذا الفيلم لأول مرة في سينما الستينيات حدثت ثورة كبيرة بين فتيات هذا العهد أدت إلى اندثار ظاهرة الزواج التقليدي، عن طريق تتبعهن الوصفة السحرية التي قامت بها سعاد حسني للإفلات من الزواج من المقاول كامل الكامل من فيلم " الزواج على الطريقة الحديثة ".

أحدث فيلم الزواج على الطريقة الحديثة ضجة كبيرة في سينما الستينيات لتناوله قصة تعد بشكل كبير غريبة عن المجتمع آنذاك واعتمد في أدوار البطولة على جيل شباب هذا العصر الذهبي، حيث كانت نهى التي قامت بدورها الفنانة الراحلة سعاد حسني، وابن خالتها أحمد الذي جسد شخصيته الفنان حسن يوسف، يدرسان معًا في كلية واحدة وهي الهندسة، ذهبا لقضاء الإجازة الصيفية في رحلة إلى شاطئ البحر برفقة أصدقائهم، فتنشأ بينهما قصة حب.

اتفق احمد ونهى على الزواج مجرد عودتهم من هذه الرحلة، ولكنهما تفاجأن بأنه كان هناك شابًا ميسور الحال يعمل مهندس ويُدعى كامل كمال الكامل " عبدالمنعم إبراهيم " قد تقدم لخطبتها أثناء رحلتها وبالفعل وافق الاهل عليه بحجة أنه " جاهز من كله " فقامت نهى بعمل بعض الحيل لإبعاده فقد وضعت على وجهها بعض مساحيق التجميل بطريقة كوميدية لتصبح كالمهرج، ووضع بعض الأطعمة المنفرة في المشروبات التي تقدم له، ولكن كل هذا باء بالفشل، فاتفق نهى واحمد على الذهب إلى المأذون لإتمام الزواج بينهما ووضع الاهل أمام أمر واقع، وهنا عرف الاهل بالأمر وبدأت المطاردة الكوميدية التي بني عليها مشهد البداية في أحداث هذا الفيلم بواسطة أفخم سيارات هذه الحقبة الزمنية، فلنتعرف عليها في السطور التالية.

السيارة الأولى التي طارد من خلالها الاهل لنهى و أحمد كانت من إنتاج شركة صناعة السيارة الأمريكية ذات التاريخ العريق كرايسلر CHRYSLER التي أنشأت في العام 1914، وكانت من الطراز الإمبراطوري المسمى بـ IMPERIAL الذي يعتبر نموذجًا فاخرًا من إصدارات الشركة الأمريكية والذي بدأت صنعه في العام 1926، حيث أصدرته كاديلاك بعدة تقسيمات لتتمكن من منافستها بشكل أقوى مع منافسيها في سوق السيارات العالمي لينكولن وكاديلاك.

شهد هذا الطراز الإمبراطوري من شركة CHRYSLER تحت اسم IMPERIAL أنماط متعددة من حيث الهيكل الخارجي للسيارة تطرح كل ثلاث سنوات وكانت كلها تعتمد على نواقل الحركة الأوتوماتيكية، وظهر الطراز IMPERIAL خلال احداث الفيلم موديل عام 1958، والذي زود بعدة خيارات من المحركات كلها مكونة من 8 أسطوانات، ولكن الأول بسعة 6.4 لتر، والثاني 6.8 لتر، ويأتي الثالث بسعة 7.2 لتر، وتتصل جميع محركاتها بناقل حركة اوتوماتيكي الأداء مكون من 3 سرعات.

اما السيارة الثانية فقد كانت سيارة الشرطة ويرافقهم المأذون والتي أنتجتها شركة فورد الأمريكية العتيقة التي تأسست في العام 1903، وكانت السيارة من الطراز FORD FAIRLANE 500 CUSTOM RANCH WAGON موديل عام 1963، والتي كانت أولى السيارات من فئة الـ " STATION " تتخلص من الهيكل الخشبي وتأسس على هيكل صلب، و استمدت قوتها من خيارين من المحركات الأول V6 مكون من 6 أسطوانات، والثاني V8 مكون من 8 أسطوانات.

اما السيارة الثالثة والتي كان يستقلها احمد ونهى وبرفقتهم الراهب عزيز، فكانت سيارة شبابية من الطراز الأول، ولكنها في الأساس سيارة حربية صنعت خصيصا لمساعدة الجيش الأمريكي في خوض الحرب العالمية الثانية، والتي أصدرتها شركة JEEP الأمريكية المتخصصة في صناعة السيارات ذات الدفع الرباعي، وكانت السيارة من الطراز ويلز الحربي، الذي أشاد به أحد الرؤساء الأمريكيين في بيان له حيث قال لولا جيب ما كنا نجحنا في الفوز بهذه الحرب.

جدير بالذكر أن فيلم الزواج على الطريقة الحديثة بطولة كلًا من " سعاد حسني، حسن يوسف، محمد رضا، الضيف أحمد، سمير غانم، جورج سيدهم، عبدالمنعم إبراهيم، أنجيل آرام، حسن مصطفى، عباس فارس، إيناس عبدالله، بدر نوفل" ومن تأليف و إخراج صلاح كريم، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 14 أكتوبر من العام 1968.