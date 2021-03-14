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أخبار البلد

الصحة العالمية توضح كيفية استفادة مصر من لقاحات كورونا عبر تحالف جافي

الأحد 14/مارس/2021 - 09:53 م
صدى البلد
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محمد غالي

أعلن مصدر بمنظمة الصحة العالمية، لإقليم شرق المتوسط، أن مصر من ضمن الدول  التي تندرج تحت ما يسمى بالالتزام المسبق بالشراء، غير المؤهلة لتلقي تمويل تحالف لقاحات جافي، كوفاكس الخاص بتوفير اللقاحات ضد فيروس كورونا.


وأكد المصدر، في تصريحات لـ"صدى البلد" أن ذلك يعنى أن مصر تستفيد من تسهيلات الشراء عبر كوفاكس والدعم الفني ولكن ليس بالتمويل.

 

وذكرت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، أن لقاح "سينوفارم" حصل على موافقة الطوارئ المصرية من هيئة الدواء المصرية، حيث أثبت فاعلية بنسبة ٨٦٪ في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و٩٩٪ في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس،  و١٠٠٪ في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة، لافتة إلى أن اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا وضعت أولويات للحصول على اللقاحات منها لقاحات "سينوفارم، سينوفاك واسترازنكا".

 

وتابعت "زايد" أنه تم التعاقد على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، من خلال اتفاق الوزارة مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات "جافي" بالإضافة إلى تعاقد الوزارة مع بعض الشركات، لافتة إلى أن مصر بصدد استلام 8.6 مليون جرعة من اللقاحات، وذلك من أصل 40 مليون جرعة سيقوم الـ"جافي" بإمداد مصر بها، على مدار العام الحالي.

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