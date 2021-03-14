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أخبار العالم

الصحة الإسرائيلية تدرس إلغاء الالتزام بارتداء الكمامة الأسبوع المقبل

الأحد 14/مارس/2021 - 11:24 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
ذكرت القناة الإسرائيلية "12"، أن وزارة الصحة بصدد إلغاء إلزام ارتداء الكمامة في الأماكن العامة، بدءا من الأسبوع المقبل.


ونقلت القناة عن مسؤولين في وزارة الصحة أنهم بصدد إعادة إطلاق حركة الطيران خلال الشهر المقبل إلى دول تعترف بالجواز الأخضر الإسرائيلي، مثل قبرص وجورجيا واليونان.


ومن المقرر أن تدخل تسهيلات أخرى حيز التنفيذ الأحد المقبل، ومنها فتح الملاهي الليلية.


واستبعد وزير الصحة الإسرائيلية يولي إدلشتاين فرض الإغلاق بعد الانتخابات المقررة الأسبوع المقبل.


وانضم إدلشتاين إلى موقف منسق مكافحة كورونا البروفيسور نحمان أش، قائلا: "لا أعتقد أنه سيتم فرض الإغلاق بعد الانتخابات وخلال عيد الفصح العبري"، وعزا الوزير ذلك إلى البيانات والإحصاءات التي يتم تسجيلها.
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