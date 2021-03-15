ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

«معملكش غير إعلام بلدك».. عمرو أديب يرد على هجوم محمد رمضان.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:15 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
داليا أحمد

قال الإعلامى عمرو أديب، إنه لا يوجد لديه رغبة فى مهاجمة محمد رمضان، لافتًا إلى أنه كان من الممكن أن تعمل هذه القنبلة مشكلة لرمضان نفسه.

 

تساءل عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على فضائية mbc مصر، عن وجود تأمين عن مثل هذه الأعمال سواء على رمضان أو العاملين معه، مضيفا في رسالة لمحمد رمضان: "معملكش غير إعلام بلدك".

كما هاجم عمرو أديب محمد رمضان قائلا: "أنت ألف واحد يعالجك لكن الشاب الغلبان لن يسأل فيه أحد، مضيفًا: عندما تكون نمبر وان يجب أن يكون لديك مسئولية اجتماعية، أنت بشتغل فى مكان أنت صاحبه فلابد أن تهتم بالشاب وتوليه رعايه وتطمئن على صحته".

وتابع "أديب": أنت مش مستغرب أن فيه إصابتين ورا بعض فى إعلان ومسلسل واحد قنبلة والثانية حريق، مشيرا إلى أنه تضايق لإصابة محمد رمضان لكن العالم كله يهتم بأمره ولن يهتم بأمر الشاب الصغير أحد.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد قنبلة زاهر.. 3 أسباب تمنع رمضان صبحي من العودة للأهلي

سيبوا الراجل في حاله.. عمرو أديب يهاجم جمهور الأهلي بسبب رمضان صبحي

#عمرو_اديب يتصدر تويتر .. ومغردون: ألف سلامه عليك

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

ضحية إعلان محمد رمضان: لولا ستر ربنا كنت مُت

رد فعل غير متوقع من محمد رمضان بعد انفجار قنبلة في إعلانه وإصابة فنان.. فيديو

ترشيحاتنا

بيان عاجل من أسترازينيكا ردا على تقارير عن جلطات دموية لدى متلقي لقاح كورونا

فوائد دعاء سيد الاستغفار .. 40 حقيقة تجعلك لا تتوقف عن ترديده

كاد يتسبب في أزمة دولية كبرى.. نتنياهو يتراجع عن قرار لمعاقبة الأردن بسبب إلغاء زيارته للإمارات

البنك المركزي : سداد قروض التمويل العقاري الجديدة على 30 عاما بفائدة 3% بمحفظة 100 مليار جنيه

تعرف على كلمة السر في عودة كارتيرون إلى الزمالك

برومو مسلسل "الاختيار 2" يشعل مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته