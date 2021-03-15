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حوادث

صورته بموبيلها ونشرته على فيس بوك.. ضبط بائع تحرش بفتاة في المترو

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:53 ص
.ضبط بائع تحرش بفتاة
.ضبط بائع تحرش بفتاة بالمترو
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات.

ورود بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة) وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور.. وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة ، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب فقامت بتصويره بإستخدام هاتفها المحمول وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذي قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الإجتماعى فيس بوك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) بحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى.. بمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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