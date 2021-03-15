سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر التونة السريعة

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فطائر التونة السريعة ، فهي من المعجنات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.





مقادير فطائر التونة السريعة عجينة بيتزا جاهزة -الحشو تونة - جزر مبشور بصلة مقطع صغيرة –بقدونس- شبت – صلصة بيتزا ملح -فلفل أسود بهارات مشكلة زيت - فلفل رومي بيض – لبن للوجه



طريقة تحضير فطائر التونة السريعة -لعمل الحشوة يشوح البصل مع الجزرفي زيت الزيتون -ثم تضاف التونة وتقلب جيدا -وتتبل بالملح والفلفل والبقدونس والشبت -تفرد العجينة المقسمة ثم تدهن بصوص البيتزا ثم تضاف حشوة البيتزا بالتونة -ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة ثم يدهن الوجه بقليل من البيض المخلوط باللبن -ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم



