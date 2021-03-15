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مرأة

سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر التونة السريعة

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:30 ص
طريقة عمل فطائر
طريقة عمل فطائر التونة السريعة
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هاجر هانئ
قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فطائر التونة السريعة ، فهي من المعجنات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.

مقادير فطائر التونة السريعة
عجينة بيتزا جاهزة 
-الحشو
تونة - جزر مبشور 
بصلة مقطع صغيرة –بقدونس- شبت – صلصة بيتزا 
ملح -فلفل أسود بهارات مشكلة 
زيت - فلفل رومي 
بيض – لبن للوجه 


طريقة تحضير فطائر التونة السريعة
-لعمل الحشوة يشوح البصل مع الجزرفي زيت الزيتون
-ثم تضاف التونة وتقلب جيدا
-وتتبل بالملح والفلفل والبقدونس والشبت
-تفرد العجينة المقسمة ثم تدهن بصوص البيتزا ثم تضاف حشوة البيتزا بالتونة
-ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة ثم يدهن الوجه بقليل من البيض المخلوط باللبن
-ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم

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