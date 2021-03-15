سهلة ولذيذة.. طريقة عمل فطائر التونة السريعة

قدم الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف طريقة عمل فطائر التونة السريعة ، فهي من المعجنات الشهية و الغير تقليدية التي يمكنك تجديد سفرتك من خلال تقديمها لأفراد أسرتك.
مقادير فطائر التونة السريعة
عجينة بيتزا جاهزة
-الحشو
تونة - جزر مبشور
بصلة مقطع صغيرة –بقدونس- شبت – صلصة بيتزا
ملح -فلفل أسود بهارات مشكلة
زيت - فلفل رومي
بيض – لبن للوجه
طريقة تحضير فطائر التونة السريعة
-لعمل الحشوة يشوح البصل مع الجزرفي زيت الزيتون
-ثم تضاف التونة وتقلب جيدا
-وتتبل بالملح والفلفل والبقدونس والشبت
-تفرد العجينة المقسمة ثم تدهن بصوص البيتزا ثم تضاف حشوة البيتزا بالتونة
-ثم تغلق وتشكل حسب الرغبة ثم يدهن الوجه بقليل من البيض المخلوط باللبن
-ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم