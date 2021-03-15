ولادة قيصرية لسيدة مصابة بكورونا بمستشفي العزل في الشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، ان الفريق الطبي بقسم جراحة النساء والتوليد بمستشفي فاقوس النموذجي، بمشاركة الدكتور هاني أحمد حلمي أخصائي النساء والتوليد، قام بإجراء ولادة قيصرية لسيدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، تبلغ من العمر ٢٩ عاما، وتتلقي الخدمة الطبية بمستشفي العزل بفاقوس النموذجي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه جاء ذلك وسط إجراءات وقائية مشددة من كافة الفرق الطبية بالمستشفي، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، والحالة الآن جيدة ومستقرة، والطفلة بحالة جيدة، وتتلقي الرعاية الطبية بمحضن المستشفي، تحت إشراف مدير المستشفي.

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كما قدم وكيل الوزارة الشكر لمدير المستشفي، والفريق الطبي من الأطباء وهيئة التمريض وفريق الحضانات والخدمات المعاونة بمستشفي فاقوس علي المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين، مشيدًا بالجهود المخلصة والعطاء المستمر للجيش الأبيض بجميع مستشفيات العزل خلال هذه الفترة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد، للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وعلي جانب أخر فقد تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مستشفي أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضي،





حيث تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتواجد الفرق الطبية بأماكن تقديم الخدمة الطبية، وارتداءهم الواقيات الشخصية،





وقام بالمرور علي أعمال التطوير التي تمت بالدور الثالث بمبني الأشعة، بتكلفة تقديرية بلغت ٣ مليون جنيه بالتعاون مع المجتمع المدني.





ووجه بالتشغيل التجريبي للأقسام الطبية الجديدة بالدور الثالث خلال ساعات، والتي تشمل قسم النساء والتوليد، والعمليات الجراحية،





مشددًا علي سرعة فرش وتجهيز الأقسام الطبية لبدء التشغيل التجريبي قبل نهاية اليوم، مؤكدًا علي زيارته للمستشفي مرة أخري مساء اليوم للتأكد بنفسه من بدء العمل بالأقسام