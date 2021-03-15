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رياضة

تبديل موعد مران بيراميدز على ملعب تنزانيا الوطني

الإثنين 15/مارس/2021 - 11:22 ص
صدى البلد
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حسن العمدة
يخوض فريق الكرة بنادي بيراميدز مرانه على استاد تنزانيا الوطني في الرابعة من مساء اليوم، بدلا من الغد، كما تنص اللائحة، استعدادا لمواجهة نامونجو التنزاني في الكونفدرالية.

وكان من المقرر أن يخوض بيراميدز مرانه على ملعب المباراة، يوم الثلاثاء، ولكنه تقرر إقامته اليوم، الاثنين، في ظل انشغال استاد تنزانيا الوطني غدا بمباراة تجمع بين سيمبا التنزاني والمريخ السوداني في إطار دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، وبالتالي تقرر تبديل المران بالملعب الرئيسي.

وسيكون مران بيراميدز في الرابعة عصر اليوم بالملعب الرئيسي في حين يختتم تدريباته بأحد الملاعب القريبة يوم الثلاثاء، استعدادا للقاء الأربعاء أمام نامونجو والذي يجري في الثالثة عصرا في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
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