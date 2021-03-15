بعد نجاحه في شخصية سول جودمان.. Bob Odenkirk أول بطولة منفردة بـ Nobody

بعد أن حققت شخصية المحامي سول جودمان نجاحًا كبيرًا في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul، ينفرد بوب أودينكيرك بأول بطولة سينمائية له في فيلم الإثارة والأكشن Nobody، والذي تطلقه شركة FourStar في دور العرض المصرية ابتداءً من 17 مارس.





تدور أحداث الفيلم حول الأب هتش مانسيل الذي يخيب آمال أسرته عندما يرفض الدفاع عنهم أمام اقتحام لصّين لمنزلهم، بهدف تجنب العنف، ما يثير حنقهم تجاهه. تداعيات هذا الحدث فجّرت غضب هتش الدفين والمتراكم، ليكشف عن جوانب مظلمة وأسرار مثيرة في شخصيته.





Nobody من إخراج إليا نيشولر، وتأليف ديريك كولستاد، وبطولة بوب أودينكيرك الشهير بشخصية سول جودمان في مسلسل Breaking Bad وهو الدور الذي ترشح عنه لجائزتي إيمي وجولدن جلوب كأفضل ممثل في مسلسل Better Call Saul، ويشاركه البطولة كل من كوني نيلسون، روبرت فيتزجيرالد ديغز RZA، أليكسي سيريبرياكوف، وكريستوفر لويد.





ينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar، برجاء مراجعة مواعيد الحفلات مع دور العرض.