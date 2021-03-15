200 صاروخ.. جيش الاحتلال يحذر من تعرض إسرائيل لهجوم مدمر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن إسرائيل ستتعرض لهجوم صاروخي ضخم خلال حربها المستقبلية مع أعدائها.





وقال قائد قيادة الجبهة الداخلية بجيش الاحتلال، أروي جوردين، خلال مؤتمر بشيفا في القدس المحتلة، إن إسرائيل ستتعرض لهجوم بـ 200 صاروخ يوميًا خلال حربها المستقبلية مع حزب الله اللبناني.





وأضاف جوردين أن 200 صاروخًا سيتم إطلاقهم يوميًا باتجاه إسرائيل، وسيمثل هذا الهجوم تحديًا لقدرات الدفاع العسكري والمدني الإسرائيلي.





وتابع: "أعدائنا يقفون على جبهات مختلفة وعليهم أن يعلموا إذا لزم الأمر بأننا سنقوم بتحريك جيش قوي لم يسبق له مثيل".





وأوضح جوردين أن أعداء إسرائيل يجب أن يعلموا أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية مرنة وأثبتت نفسها في الماضي، مضيفًا: "هم يعلمون أنهم لا يستطيعون هزيمتنا في ساحة المعركة، لذلك يحاولون نقل الحرب إلى جبهة ثانية في منازلنا ومدننا".





ولفت المسؤول العسكري الإسرائيلي، إلى أن تل أبيب تعتقد أن حزب الله لديه ترسانة مكونة من حوالي 150 ألف صاروخ، بعضها لديه القدرة على ضرب أي مكان داخل البلاد.