الحكومة الأردنية: احتجاجات المواطنين حق مكفول

حذر وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، من "أصوات تظهر بين الحين والآخر لركوب الموجة"، وذلك في معرض تعليقه على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة، خلال اليومين الماضيين.





وقال دودين للتلفزيون الرسمي الأردني، إن "حق التعبير مكفول بالدستور، والشعوب التي لا تعبر عن نفسها ليست شعوبا حية“، مؤكدا أن الأردنيين ”شعب حي وحر ويعبر عن نفسه".





وأضاف: "أحيانا تظهر أصوات من هنا أو من هناك، تسعى دائما لركوب الموجة، والشعب الأردني يعرف تماما أننا قابضون على جمر هذا البلد في كل الأوقات، والأردن مر بتحديات أصعب بكثير مما يمر به حاليا، وخرج منها".





وهذا أول تعليق رسمي على الاحتجاجات الليلية التي شهدتها المملكة، خلال اليومين الماضيين، والتي انطلقت على خلفية حادثة مستشفى السلط، والتي أدت إلى وفاة عدد من مرضى كورونا؛ بسبب نقص الأكسجين.



