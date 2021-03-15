مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تحدد موعد إعلان أسماء الفائزين بالجوائز

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية لعام ٢٠٢١ لمسابقات ( التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة ) وإفتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة ٦ السادسة مساءًا في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك .

يذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية زادت الي خمس أفرع هي كالآتي:

جائزة التصوير "الرسم" وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم :-

- الدكتورة / عليه عبد الهادى - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان

- الدكتور / حسين الشابورى - فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى

- الدكتور / أشرف رضا - الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

- الفنان / سمير فؤاد - فنان تشكيلى

- الفنان / إيهاب اللبان- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة

جائزة النحت وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم:-

- الفنان / عبد العزيز صعب - أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت

- الدكتور / شمس القرنفلى - عميد كلية الفنون التطبيقية

- الدكتور / عصام درويش - أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان

- الفنان / ناجى فريد - فنان تشكيلى – نحات

- الفنان / إيهاب اللبان - فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة

جائزة النقد الفنى "التشكيلى" وتبلغ قيمتها ٦٠ ستون الف جنية وتضم لجنة التحكيم :-

- الوزير الدكتور / شاكر عبد الحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية

- الدكتوره / أمل نصر - أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية

- الدكتور / ياسر منجى - الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة

- الدكتور / هانى أبو الحسن - أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية

- الناقدة / فاطمة على - كاتبة وناقدة فنية

جائزة التصوير الفوتوغرافي وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم:-

-الفنان أيمن لطفي

-الفنان عماد عبد الهادي

-الفنان جلال المسري

جائزة العمارة وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم :-

-المهندس المعماري شهاب مظهر

-المهندس الإستشاري محمد أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري

-المهندس المعماري حاتم السعيد