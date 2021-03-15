مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون تحدد موعد إعلان أسماء الفائزين بالجوائز

تعلن مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الثانية لعام ٢٠٢١ لمسابقات ( التصوير - النحت - النقد الفني - التصوير الفوتوغرافي- العمارة ) وإفتتاح المعرض الجماعي للشباب تحت رعاية وزارة الثقافة، يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢١ الساعة ٦ السادسة مساءًا في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك .
يذكر أن جوائز الفنون للدورة الثانية زادت الي خمس أفرع هي كالآتي:
جائزة التصوير "الرسم"
وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم :-
- الدكتورة / عليه عبد
الهادى - عميد كلية العمارة والفنون سابقًا – جامعة البترا ووكيل كلية الفنون الجميلة
للدراسات العليا والبحوث سابقًا- جامعة حلوان
- الدكتور / حسين الشابورى
- فنان تشكيلى وخبير التصميم والعرض المتحفى
- الدكتور / أشرف رضا
- الرئيس التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان
- الفنان / سمير فؤاد
- فنان تشكيلى
- الفنان / إيهاب اللبان-
فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة
جائزة النحت وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم:-
- الفنان / عبد العزيز
صعب - أستاذ بكلية الفنون التطبيقية قسم النحت
- الدكتور / شمس القرنفلى
- عميد كلية الفنون التطبيقية
- الدكتور / عصام درويش
- أستاذ دكتور بقسم النحت - كلية التربية الفنية جامعة حلوان
- الفنان / ناجى فريد
- فنان تشكيلى – نحات
- الفنان / إيهاب اللبان
- فنان ونحات ومدير مجمع الفنون – وزارة الثقافة
جائزة النقد الفنى "التشكيلى" وتبلغ قيمتها ٦٠ ستون الف جنية وتضم
لجنة التحكيم :-
- الوزير الدكتور / شاكر
عبد الحميد - وزير الثقافة سابقًا وأستاذ علم نفس الإبداع – أكاديمية الفنون المصرية
- الدكتوره / أمل نصر
- أستاذ ورئيس قسم التصوير كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية
- الدكتور / ياسر منجى
- الأستاذ المساعد – بكلية الفنون الجميلة
- الدكتور / هانى أبو الحسن
- أستاذ دكتور - كلية الاداب جامعة الإسكندرية
- الناقدة / فاطمة على
- كاتبة وناقدة فنية
جائزة التصوير الفوتوغرافي وتبلغ
قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم:-
-الفنان أيمن لطفي
-الفنان عماد عبد الهادي
-الفنان جلال المسري
جائزة العمارة وتبلغ قيمتها ١٠٠ مائة الف جنية وتضم لجنة التحكيم :-
-المهندس المعماري شهاب
مظهر
-المهندس الإستشاري محمد
أبو سعده رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
-المهندس المعماري حاتم السعيد