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أخبار العالم

مسلحون يخطفون تلاميذ من مدرسة ابتدائية في نيجيريا ‎

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مفوض أمني، اليوم الاثنين، إن مسلحين خطفوا تلاميذ ومدرسين من مدرسة ابتدائية في ولاية كادونا بشمال غرب نيجيريا.

وصرح صموئيل أروان في بيان، بأن حكومة الولاية تلقت تقارير عن اختطاف تلاميذ ومعلمين في منطقة بيرنين جواري، وتجمع تفاصيل عن عدد المختطَفين.

وقال ساركين موتا وهو أحد السكان، إن ابنه من بين المخطوفين بالإضافة إلى ثلاثة من أساتذته.

وأضاف: "خُطِفوا في وقت مبكر من صباح اليوم عندما كان المدرسون والتلاميذ يتوافدون إلى المدرسة".

وحاول مسلحون خطف المزيد من التلاميذ في ولاية كادونا ليل الأحد، بينما لا يزال 39 آخرون في عداد المفقودين بعد هجوم سابق.
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