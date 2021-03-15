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برلمان

برلماني: مبادرة التمويل العقاري تمكن محدوي ومتوسطي الدخل من تأمين مستقبل أبنائهم

الإثنين 15/مارس/2021 - 05:02 م
النائب عبد الوهاب
النائب عبد الوهاب خليل
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أحمد أيمن
أكد النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، على المزايا العديدة التي توفرها مبادرة الرئيس السيسي للتمويل العقاري، وتوفير شقق لمحدودي ومتوسطي الدخل، قائلا إنها تتيح تمويل شراء الشقق بتسهيلات تصل إلى نحو 30 سنة وفائدة لا تزيد عن 3%.

وقال خليل في تصريحات له اليوم، انها مبادرة غير مسبوقة وتنعش السوق العقاري المصري، كما انها توفر وحدات سكنية في مناطق لائقة وحضارية وفق العديد من المشروعات الضخمة، التي تقدمها الدولة لفئات وشرائح بسيطة وتوفر المسكن الملائم لجميع الأسر المصرية.

ولفت  عضو مجلس النواب، أن قيمة التمويل المرصود للمبادرة يصل إلى الى نحو 100 مليار جنيه، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي وهو ما يؤكد على ضخامتها وشمولها الجميع. والرغبة في دعم قدرات محدوي ومتوسطي الدخل لامتلاك شقق سكنية.

وقال  خليل، إن البرنامج الرئاسي لبناء مليون وحدة سكنية تم تنفيذه كاملا وتبعته الدفع بمبادرات وطنية لتمكين الجميع من تملك وحدات سكنية وتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
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