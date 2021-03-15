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تكنولوجيا

شاومى تطلق نسخة خاصة من هاتف Xiaomi Mi 11 بتصميم ماسي .. صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 07:01 م
شاومى تطلق نسخة خاصة
شاومى تطلق نسخة خاصة من هاتف Xiaomi Mi 11 بتصميم ماسي
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ندى على
أطلقت شركة شاومى الصينية، نسخة خاصة من هاتف Xiaomi Mi 11 والذى تم إطلاقه للمرة الأولى فى بداية شهر يناير الماضى، وتسمى النسخة الخاصة من الهاتف Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition حيث تأتى بتصميم لامع وماسي، مع عدد من التحسينات عن الهاتف الأصلى. 

وبحسب موقع Gizmochina الصيني فإن هاتفMi 11 Star Diamond Gift Box Edition يأتى مع تصميم لامع وماسي يغطيه بالكامل، بالإضافة إلى غطاء للهاتف أيضا يسمى Star Diamond ، ولكن لم تكشف شركة شاومى عن السعر المحتمل الذى ستباع به النسخة الجديدة من الهاتف. 

Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition with glittery design launched in China - Gizmochina
وجاء هاتف Xiaomi Mi 11 بشاشة قياس 6.81 بوصة، من نوع AMOLED بجودة QHD + وهى التقنية التى تستخدمها شركة سامسونج فى شاشات التليفزيونات الذكية الخاصة بها، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية. وطبقة حماية Gorilla Glass Victus مقاومة للسقوط بنسبة 50٪ ومقاومة للخدش بنسبة 100٪.

Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition with glittery design launched in China - Gizmochina
ويقدم  هاتف Xiaomi Mi 11   كاميرات بوحدة كاميرا خلفية مكونة من 3 كاميرات الأساسية دقة 108 ميجا بيكسل، وكاميرا ذات زاوية عريضة بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا تصوير مقربة من نوع ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، مع كاميرا سيلفى بدقة 20 ميجابيكسل.
小米11星钻礼盒版正式发布：星钻全覆盖背壳熠熠生辉- ⎝⎛CodingNote.cc ⎞⎠
ويعمل هاتف Xiaomi Mi 11 بمعالج من Snapdragon 888 بسرعة 6.4 جيجا بايت، وهو أول هاتف يصدر بهذا المعالج حيث من المفترض أن كل الهواتف الذكية الصادرة فى العام المقبل ستصدر بهذا المعالج، بالإضافة إلى نسختى مساحة تخزين داخلية 128 و 256 جيجا بايت ، ونسختى ذاكرة وصول عشوائى 8 و 12 جيجا بايت رام. 

Xiaomi Mi 11 Star Diamond Gift Box Edition Archives - Gizmochina
ويحتوى هاتف Xiaomi Mi 11  على بطارية سعة 4600 مللى أمبير فى الثانية، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 55 واط ، كما تدعم السريع اللاسلكى  بقوة 50 واط.

وصدر هاتف Xiaomi Mi 11 عالميا بسعر 799 يورو أى ما يعادل حوالى 15 ألف جنيه مصرى ، وذلك لنسخة 128/8 جيجا بايت، مع زيادة 100 يورو لكل نسخة أكبر حيث ستكون 256/8 جيجا بايت بسعر 899 يورو أى ما يعادل حوالى جنيه مصرى 16.40 ألف جنيه مصرى.

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