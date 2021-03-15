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فن

خيرى بشارة في دبي من أجل السنونو

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:44 م
صدى البلد
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أحمد البهي

يواصل المخرج الكبير خيرى بشارة تصوير المسلسل السورى  السنونو، داخل أحد الفنادق في مدينة دبي، ومن المقرر أن يعرض العمل خلال شهر رمضان القادم.


العمل تدور أحداث المسلسل على متن سفينة ترسو في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة وتحمل على متنها  أشخاص من جنسيات مختلفة.


العمل من بطولة طاقم العمل كل من الفنانين  ياسر العظمة  عابد فهد، ديمة الجندي،  محمد قنوع ،  جرجس جبارة ،  ليا مباردي ، ومن تأليف بطله ياسر العظمة.

 

وكان آخر أعمال خيرى بشارة في الدراما التليفزيونية المصرية هو مسلسل لعنة كارما والتي قامت ببطولته كل من هيفاء وهبي وشيرين وتم عرضه خلال شهر رمضان قبل الماضي.

 

وكان  مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي  احتفى بمسيرة المخرج القدير خيرى بشارة مخرج آيس كريم فى جليم وكابوريا وغيرها، من خلال ندوة عقدت فى جدة بالسعودية ، وقد عرض  المهرجان خمسة من أهم أفلامه التى تم إعادة ترميمها فى جدة والرياض والظهران  ، كما نشر كتاب خيرى بشارة "المتمرد".

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