ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام هويسكا

فاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.





افتتح ليونيل ميسي، التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.





وفي الدقيقة 35، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل مير الهدف الوحيد لهويسكا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار مينجويزا الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 59 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.





ترتيب الدورى الاسباني :





1- اتليتكو مدريد : 63 2- برشلونة : 59 3- ريال مدريد : 57 4- شبيلية : 51 5- ريال سيوسيدد :45 6- ريال بيتيس :42



