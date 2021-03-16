ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة أمام هويسكا

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:08 ص
برشلونة
برشلونة
Advertisements
عبدالله هشام
فاز برشلونة على نظيره هويسكا بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح ليونيل ميسي، التسجيل لـ برشلونة في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 35، سجل أنطوان جريزمان الهدف الثاني لبرشلونة، قبل أن يسجل  مير الهدف الوحيد لهويسكا من ضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار مينجويزا الهدف الثالث لـ برشلونة في الدقيقة 53، قبل أن يعود ميسي ليختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد برشلونة للنقطة 59 في المركز الثاني، وتوقف رصيد هويسكا عند 20 نقطة في المركز العشرين والأخير.

ترتيب الدورى الاسباني : 

1- اتليتكو مدريد : 63 
2- برشلونة : 59 
3- ريال مدريد : 57 
4- شبيلية : 51 
5- ريال سيوسيدد :45 
6- ريال بيتيس :42 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ميسي يقود برشلونة أمام غرناطة في الدوري الإسباني

الشوط الأول.. ميسي يتألق ويقود برشلونة للتقدم بثلاثية على غرناطة

برشلونة يكتسح غرناطة برباعية في ليلة تألق ميسي وجريزمان

برشلونة يثأر من خسارة السوبر ويتفوق على بلباو بثنائية ويرتقي للوصافة

برشلونة يخطف فوزا صعبا من أمام بيتيس بالدوري الإسباني

ميسي يسجل هدفين.. برشلونة يكتسح إلتشي بثلاثية في الليجا

ترشيحاتنا

إحنا كبيرنا ربنا .. أحمد العوضي يفتح النار على شقيق ياسمين عبد العزيز

الزمالك يكشف حقيقة الـ142 مليون في حسابات النادي بالبنوك

مش هكون ديكتاتور.. مدحت العدل: هذا أول قرار سأتخذه إذا أصبحت رئيسا للزمالك

هدف ملغي لـ محمد صلاح في شباك ولفرهامبتون

جحيم تحت الأرض.. الحرس الثوري الإيراني يستعرض مدينة الصواريخ الباليستية الجديدة | فيديو

لماذا أمرنا الرسول بإطفاء الأنوار ليلا عند النوم ؟.. لـ3 أسباب لا يعرفها كثيرون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة أبعدت يوسف الشريف عن كرة القدم.. حكاية العالمي | صور

متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة