المدير الفني لبيراميدز: أرضية ملعب استاد تنزانيا الوطني جيدة

قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن الفريق استعد بشكل قوي لمباراة نامونجو التنزاني،مشيرا إلى أن الفريق الضيف قوي ويحتاج للثلاث نقاط، ولكن بيراميدز حضر لدار السلام لتحقيق الفوز.





وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي ،أن الفريق لم يكن أمامه وقت للراحة على الإطلاق خاصة وأنه لعب مباراة في كأس مصر أمام العبور قبل السفر مباشرة إلى دار السلام، وبالتالي لم يكن هناك أي وقت لتجهيز المزيد من العناصر للمشاركة، موضحا أن الفريق استعد جيدا واللاعبون على أتم استعداد للعودة بثلاث نقاط.



