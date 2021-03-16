وكالة الطاقة الذرية ترسل فرقًا فنية للتدقيق في برنامج إيران النووي

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، اليوم الثلاثاء، أن الوكالة سترسل فرقًا فنية إلى إيران للتدقيق في بعض الأنشطة النووية هناك.





وقال جروسي في مؤتمر صحفي، إن "وجود مفتشي الوكالة في إيران ضروري للتوصل لاتفاق ذي مصداقية، مضيفًا: " لا يمكن الاتفاق مع إيران بدون حضور مفتشي الوكالة".





وأوضح جروسي أن " الاتفاق التقني المؤقت مع إيران أتاح فرصة للعمل الدبلوماسي"، مشيرًا إلى أن " حضورنا في إيران هو الوجود الدولي الوحيد لمراقبة البرنامج النووي".





وتابع: "وكالة الدولية تبدي خشيتها من برنامج إيران النووي وتطالب بمراقبته عن كثب".





وأكد جروسي أن الوكالة تبذل جهودا لمعالجة مسألة وصول المفتشين إلى المنشآت النووية الإيرانية.



