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حوادث

ضبط صاحب معرض سيارات نصب على 3 مواطنين في 6 ملايين جنيه

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 01:31 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
مكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالغربية لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها)

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (صاحب مكتب استيراد وتصدير، مقيم بمحافظة الدقهلية) و (2) آخرين.. بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

 أكدت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام ( صاحب معرض لتجارة السيارات    مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية " له معلومات جنائية") بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة السيارات والغزل والنسيج مقابل أرباح يتحصلون عليها بالمخالفة للقانون وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية من الشاكين بلغ إجماليها (6,600,000) ستة مليون وستمائة  ألف جنيه مصرى مقابل الحصول على أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال إلا أنه توقف عن السـداد ورفض رد أصــــل المبلغ المالى المسـتولى عليه، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .

 عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم المذكور.. وبمواجهته أقر بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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