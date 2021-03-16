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سيارات

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 02:00 م
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت شركة كيا لصناعة السيارات الكورية الجنوبية عن طرحها الجيل الرابع الجديد من سيارتها سورينتو هايبرد موديل 2021، داخل السوق المصرية للسيارات المحلى.


وتأتى السيارة كيا سورينتو موديل 2021 بخيارين هجينين، أولهما محرك سمارت ستريم سعة 1600 سي سي توربو مدعوم بمحرك كهربائي بقدرة 44.2 كيلوواط لتحصل السيارة على قوة إجمالية تبلغ 227 حصانا.


أما الخيار الثانى لمحرك السيارة كيا سورينتو موديل 2021، الهايبرد هو أكثر قوة سيستخدم نفس محرك T-GDi سعة 1600 سي سي يقترن بمحرك كهربائي قوي يُنتج 66.9 كيلوواط لتحصل السيارة كيا سورينتو 2021 kia sorento على قوة إجمالية تبلغ 262 حصانا ونطاق كهربي نقي يصل إلى 48 كم.


وتم وضع محرك كيا سورينتو 2021 الكهربائي بين المحرك التقليدي البنزين والفتيس نظرًا لصغر حجم محرك كيا سورينتو 2021 سمارت ستريم، والذى يحرك العجلات الأمامية بالقوة في الوضع الكهربائي بالكامل.


وتأتى السيارة كيا سورينتو موديل 2021 بشبك أمامي قوي أعيد تصميمه ليدمج المصابيح الأمامية الجديدة العدوانية بشكل مثالي، وتتوفر السيارة إما بخمسة مقاعد أو سبعة مقاعد.


بالإضافة إلى استخدام كيا سورينتو موديل 2021 منصة هيونداي كيا kia n3 المُطورة حديثًا لاستيعاب المحركات الجديدة، والتي تُستخدم أيضًا في الجيل الثامن من هيونداي سوناتا والجيل الرابع من هيونداي سنتافي.


وتوفر منصة هيونداي كيا kia n3 المُطورة تصميمًا مرنًا يدمج البطاريات وخزان الوقود والمحرك الكهربائي في هيكل السيارة مع زيادة المساحات الداخلية أيضًا.


وتضم السيارة كيا سورينتو موديل 2021 عددا من وسائل الامان تشمل فرامل ABS ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات مع 6 ايرباج تتضمن ايرباج للسائق والراكب الأمامي وايرباج جانبي في الأمام وستائر هوائية.


ولم يعلن وكيل شركة كيا فى مصر عن أسعار السيارة كيا سورينتو موديل 2021 بشكل رسمى، ولكن من المتعارف عليه أن سعرها سيبدأ من 600 ألف جنيه.

تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر
تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر
تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر
تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر
تعرف على مواصفات كيا سورينتو 2021 الجديدة في مصر
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