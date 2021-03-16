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أخبار العالم

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق عاجل حول حريق مركز احتجاز المهاجرين باليمن

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 04:48 م
مارتن جريفيثس
مارتن جريفيثس
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محمد عثمان
طالبت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بإجراء تحقيق مستقل حول هجمات مليشيات الحوثي في اليمن، التي أودت بحياة عدد من المهاجرين الأفارقة.

وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن جريفثس، في إحاطة أمام مجلس الأمن عن قلقه من تصعيد الهجمات الصاروخية والمسيرات نحو السعودية.

وقال جريفثس إن "هجوم مليشيات الحوثي على محافظة مأرب اليمنية تعرض ملايين المدنيين للخطر"، داعيًا الأطراف اليمنية للتواصل من أجل حل الأزمة الإنسانية.

وأضاف: " ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن حريق مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء".

وأكد جريفيثس أن استمرار العنف في الحديدة مقلق وتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال

وتابع: "لا يجب وضع شروط مسبقة لانطلاق العملية السياسية في اليمن"

وأردف: "اليمن يشكل أكبر كارثة إنسانية في العالم والمجاعة تزيد من مأساة اليمنيين".
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