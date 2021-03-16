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ديني

تعليمات إجراء الامتحانات الشهرية بالمعاهد الأزهرية الترم الثاني

الثلاثاء 16/مارس/2021 - 06:13 م
تعليمات إجراء الامتحانات
تعليمات إجراء الامتحانات الشهرية بالمعاهد الأزهرية
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محمد شحتة
أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن تعليمات إجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمتخلفين عن الفصل الأول.


وأوضح، قطاع المعاهد، أنه يتم امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن حضور امتحانات الفصل الدراسي الأول بسؤال خاص بهم خلال امتحان شهر مايو لكل مادة.


وأكد أنه ينبغي على جميع المعاهد الأزهرية التأكيد على جميع الطلاب الالتزام بحضور الامتحانات الشهرية لجميع المواد في الأشهر الثلاثة "مارس، أبريل، مايو"، وتكلف جميع الإدارات التعليمية بمتابعة أعمال امتحانات الأشهر خلال الفصل الدراسي الثاني بكل دقة.


كما يتم رصد درجات امتحانات الأشهر الثلاثة بمعرفة كنترول المعهد على البرنامج المعد لذلك من قبل قطاع المعاهد الأزهرية على أن تحتسب درجات الأشهر الثلاثة كدرجة للطالب في كل مادة تلقائيا من خلال البرنامج.


أما بالنسبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية، فيتم تجميع أوراق امتحانات الأشهر الثلاثة بكنترول المعهد وتسليمها لكنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية في نهاية شهر مايو لإعمال شئونه.


وبالنسبة للطالب في المرحلة الثانوية الأزهرية الذي لم يحقق ربع الدرجة في أي مادة في الفصل الدراسي الأول يمكن من الإجابة على سؤال المتخلفين مع امتحان شهر مايو.


وفي جميع الأحوال في حالة تخلف الطالب عن حضور الفصل الدراسي الاول وتقييم الأشهر الثلاثة "مارس، أبريل، مايو" يمكن من أداء  امتحان الدور الثاني.
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